Tegenvaller voor Ajax, Mazraoui snel geblesseerd naar de kant

Ajax evenaart clubrecord Europese doelpunten

22:17 Ajax heeft tijdens de return tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League het doelpuntenrecord van de Amsterdamse club in Europa geëvenaard. De 1-1 van Donny van de Beek betekende het 31ste doelpunt van dit seizoen in de Champions League. Dat aantal haalde Ajax alleen in 1979-1980, toen het de halve finales van de Europa Cup 1 haalde. De Amsterdammers boekten dat jaar grote zeges op onder meer HJK Helsinki (twee keer 8-1) en Omonia Nicosia (10-0).