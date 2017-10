Tapia mogelijk inzetbaar tegen Donetsk

Fraser 'pissig' na fout van Serero

29 september Van Vitesse-trainer Henk Fraser had het licht in het stadion van Nice wel wat eerder mogen uitvallen. ,,Want na die onderbreking kwamen wij wat beter in de wedstrijd en zakte Nice juist wat weg'', sprak hij na de afgetekende nederlaag in de Europa League (3-0) op FOX Sports.