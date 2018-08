Tagliafico mist door schorsing return in Kiev

Video Dure uitgoal Kiev was volgens Ten Hag simpel te voorkomen

22 augustus Tomasz Kedziora kon na een kwartier geheel vrijstaand de 1-1 binnen tikken na de indraaiende corner en vervolgens de kopbal van Viktor Tsyhankov. Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag was de dure uitgoal van Dinamo Kiev simpel te voorkomen. ,,De tweede paal verdedigen: daar moeten we gedisciplineerder in zijn. Als Frenkie de Jong iets verder naar rechts stond, had hij die bal weg kunnen koppen'', aldus Ten Hag tegenover Veronica.