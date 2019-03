Tagliafico kent geen angst: ‘Zijn hier om kwartfinale te halen’

Door Daniël Dwarswaard



Zo gedreven als Nicolás Tagliafico over het veld raast, zo geconcentreerd zit hij ook achter een desk in een zaal vol journalisten. De Argentijn luistert aandachtig en formuleert zijn antwoorden helder en afgewogen. Ook Tagliafico weet dat er vanavond iets groots op het programma staat. Voor Ajax, maar natuurlijk ook voor hem zelf. Elke Ajacied weet: als ik nú de beste kant van mezelf laat zien, is dat ook bepalend voor mijn eigen toekomst.



Tagliafico is nu ruim een jaar Ajacied, maar al niet meer weg te denken uit het basiselftal van trainer Erik ten Hag. Sterker, de verdediger heeft zich ontpopt tot één van de leiders van dit team. Vanzelfsprekend geeft hij de moed niet op ondanks de 1-2 nederlaag drie weken geleden in de Johan Cruijff Arena. ,,We zijn in Madrid om de kwartfinales te halen.’’