Tagliafico jongleert zoals zijn idool Maradona

Woensdagavond Ten Hag gist nog naar beschik­baar­heid Klaassen en Antony tegen Midtjyl­land

22 november Erik ten Hag wist na de 5-0 overwinning op Heracles nog niet of hij woensdag in het belangrijke Champions League-duel met Midtjylland kan beschikken over onder meer Davy Klaassen en Antony.