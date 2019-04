Tagliafico geschorst voor return in Turijn

Het is de tweede keer dat Tagliafico dit Champions League-seizoen een schorsing moet uitzitten, in de groepsfase was dit ook al het geval. Ook Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek en Hakim Ziyech kunnen zich in het restant van de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena geen kaart meer permitteren. Anders missen ook zij de return.



Noussair Mazraoui is volgende week wel weer inzetbaar. De rechtsback was alleen geschorst voor het eerste duel tussen Ajax en Juventus.