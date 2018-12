Tadic: Voor dit publiek willen we als spelers vechten

Met zijn tweede treffer van de wedstrijd dacht Dusan Tadic zijn ploeg Ajax aan een zege op Bayern München en de eerste plaats in groep E in de Champions League te helpen. ,,Met nog acht minuten op de klok hadden we dat nooit meer mogen weggeven”, treurde de Serviër na het uiteindelijke gelijkspel (3-3).

Teleurstelling won het van trots bij Tadic, zo vlak na een zinderende spektakelstuk tegen de kampioen van Duitsland. ,,We hadden gewoon moeten winnen”, zei de Serviër. ,,Maar we maken fouten en die horen er helaas bij. We zijn een team, dat hebben we ook laten zien. We zullen ook nu dicht bij elkaar blijven.”

Trots was Tadic vooral op de manier waarop Ajax de grootmacht uit Beieren onder druk durfde te zetten. ,,Voor rust waren we iets te enthousiast, dan geef je ruimte weg voor counters”, erkent hij. ,,Maar in de tweede helft hebben we het wel goed gedaan. Dat is hoe we verder moeten, ook in de Champions League.”

Weer scoorde Tadic tweemaal, net als tijdens het vorige Europese duel met AEK Athene (0-2). ,,Maar dan geven we toch iets te makkelijk twee doelpunten weg”, doelde hij op de tweede treffer van de wedstrijd van Robert Lewandowski en de 2-3 van invaller Kingsley Coman.

Veelzeggend voor de strijdlust en veerkracht van Ajax was de 3-3 van Nicolás Tagliafico. De Argentijn was nog geen kwartier voor zijn gelijkmaker gehecht, nadat Thomas Müller hem hard tegen het hoofd had getrapt. De Duitser kreeg daarvoor een rode kaart, net als even eerder Ajacied Maximilian Wöber voor een veel te grove charge op Leon Goretzka. ,,Voor dit publiek willen we als spelers vechten”, zei Tadic. ,,We krijgen energie van onze fans. Ik wil graag dankjewel zeggen.”

Met acht Europese treffers en evenzoveel doelpunten in de eredivisie heeft Tadic zijn transferbedrag van maximaal 13 miljoen euro al aardig opgebracht, bijna halverwege een seizoen waarin Ajax al meer dan 60 miljoen euro in de Champions League heeft verdiend. Maar de 30-jarige Serviër is hongerig en wil nog veel meer.

,,Bayern is nog steeds een topploeg, dus waarom zouden wij geen kans hebben in de achtste finales? We hebben ook nog geen één van onze twaalf Europese duels van dit seizoen verloren”, blikte hij vooruit op de loting maandag voor de achtste finales, waar Ajax als nummer twee van de poule gekoppeld wordt aan een van de groepswinnaars: Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus.