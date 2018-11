Supportersvereniging Ajax laakt optreden Griekse politie

PSV-Barça Als poulewinst zeker is, zegt Messi: ‘Klus geklaard’

10:17 Het is eind november. Het is koud, nat, vroeg donker en FC Barcelona overwintert al zeker in de Champions League. Toch speelt Lionel Messi vanavond ‘gewoon’ tegen PSV. Het wordt ook meteen een zeldzaam optreden van de superster in Nederland.