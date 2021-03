Sulejmani op zijn plek in Bern: van Ajax-recordaankoop tot tevreden bankzitter

Door Johan Inan



Nou ja, zes jaar gelukkig? Het rampjaar 2019 daargelaten dan. Miralem Sulejmani draaide daarvoor op volle toeren. Eigenlijk reeg hij een beetje als vanouds, zoals in Friesland, de goals en assists aaneen. Daarmee hielp hij Young Boys de hegemonie van Basel te doorbreken. Sulejmani kroonde zich de voorbije drie jaar tot kampioen met de club uit Bern, zoals hem dat bij Ajax (3x) en Benfica (2x) ook vijf seizoenen op rij was gelukt. Maar waar hij in Amsterdam en Lissabon nooit een onomstreden basisspeler werd, was hij dat in zijn eerste jaren bij Young Boys wel.