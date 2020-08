Succesproject Red Bull moet het zonder Turbo Timo doen

Hij is er vanavond niet bij tegen Atlético Madrid maar de geest van Timo Werner hangt ongetwijfeld boven Lissabon. De spits die met vier goals een groot aandeel had in de beste prestatie uit de historie van RB Leipzig, zwaaide in juni af bij de club waar hij vier succesvolle seizoenen speelde. En dat terwijl de Champions League-campagne nog afgemaakt moet worden na de corona-onderbreking. Na de afronding van zijn miljoenentransfer naar Chelsea in juni overwoog hij nog wel te duimen voor zijn oude club. Dat hij niet meer in actie gaat komen vanavond was volgens hem ‘een gezamenlijk besluit tussen alle betrokken partijen.’

En dus moet Leipzig het doen zonder Turbo Timo, een van de succesvolste projecten van de club die op zichzelf al een project is. Na Erling Haaland en Sadio Mané, allebei groot geworden bij Red Bull Salzburg, is Werner de volgende Red Bull-spits de stap naar de top zet. Officieel heet de club overigens RasenballSport Leipzig, omdat Duitse clubs niet naar een sponsor genoemd mogen worden. Maar iedereen weet waar de afkorting RB eigenlijk voor staat.

Die commerciële kant van het verhaal zorgt ervoor dat de club de populariteitsprijs vermoedelijk nooit zal winnen in Duitsland en ver daarbuiten. Maar feit is wel dat de Duitse tak van de het Oostenrijkse sportprestigeproject binnen no-time naar de top is doorgestoten met een modern soort pressievoetbal die gelijkenissen kent met het Liverpool van Klopp. Niet voor niets hengelde de Duitse trainer al meerdere spelers met het Red Bull-dna over naar zijn Liverpool.

Volledig scherm Dayot Upamecano (r) in duel met Tottenham-speler Dele Alli. © AP

Het huidige succes dat in de betrekkelijk korte tijd werd bereikt - in 2009 nam de club de licentie over van vijfdeklasser SSV Markranstädt, zeven jaar later promoveerde RB Leipzig naar de Bundesliga - brengt heel wat teweeg in de voetbalwereld. Heb je als trainer ook maar het kleinste steentje bijgedragen aan het succes dan ben je direct gewild.

Het leidde tot enig cynisme bij Willem van Hanegem. ,,Komend seizoen wemelt het opeens van de Duitse trainers hier. En ze hebben allemaal een blikje Red Bull in hun zak, denk ik‘’, zei hij in zijn column op deze site. ,,Want je kunt het zo gek niet opnoemen, ze hebben allemaal een aandeel gehad in de opmars van Leipzig en Salzburg, hè? Ze zijn nog niet gepresenteerd of ik zie het alweer ergens tussen de regels staan: aan de basis gestaan van het succes van het Red Bull-project.”

Zowel Roger Schmidt (PSV) en Johannes Spors en Thomas Letsch (technisch directeur en trainer van Vitesse) hebben een Red Bull-achtergrond terwijl Alexander Zorninger kandidaat-trainer was bij FC Twente.

Ook de huidige Leipzig-oefenmeester, Julian Nagelsmann zal voor altijd het predicaat Red Bull met zich meedragen. De nog maar 33-jarige trainer wordt al begeerd door grote clubs en wimpelde volgens eigen zeggen Real Madrid al af. ,,Niet het goede moment vooralsnog”, vond Nagelsmann die er wel vaker wat dwarse ideeën op nahoudt. Zo ziet hij de nog af te maken Champions League-campagne die vanavond weer begint meer als een voorbereiding op het volgende seizoen dan als dé kans op het winnen van de belangrijkste Europese prijs die er bestaat. ,,We vinden dit een fantastische prijs maar we kunnen helaas niet rekenen op het winnen van de Champions League” zegt Nagelsmann in een interview met het Engelse medium The Athletic.

Volledig scherm Julian Nagelsmann (r) tijdens de training in Lissabon. © AFP

Het gaat Nagelsmann om de timing. ,,Het zou anders zij geweest als het aan het eind was gekomen. Dan maakte het weinig uit dat je down bent als je verliest omdat je dan op vakantie gaat.”

Toch is de club uit Leipzig op voorhand heus niet kansloos. Mede door het zorgvuldige scoutingnetwerk van de club kan Nagelsmann vanavond een fraai elftal op de been brengen. Met parel Dayot Upamecano wiens contract net is verlengd en huurling Angeliño, de Spanjaard die bij NAC en PSV speelde en deze wedstrijd wel nog mocht meemaken van zijn werkgever Manchester City. In tegenstelling dus tot Timo Werner.

