Strootman: En nu de finale, we zijn voor niemand bang

,,Het was een speciale avond'', alus Kevin Strootman tegen Rome Radio. ,,Veel clubs in de Serie A hebben ons gefeliciteerd. Erg leuk. We wisten dat het moeilijk zou worden tegen zo'n zware tegenstander. We hebben alles gegeven. Als je dan later onze fans op straat ziet feesten, geweldig!''

Strootman zegt dat Roma een bijna perfecte wedstrijd speelde. ,,Na het eerste doelpunt van Dzeko begon ons geloof te groeien, met het derde doelpunt vlak voor het einde als hoogtepunt. Ons doel is nu de finale in Kiev. We hebben respect voor iedereen, maar zijn voor niemand bang.''



AS Roma speelt komend weekeinde de beladen stadsderby in de Serie A. ,,We willen Lazio verslaan uit, we weten dat ook de titelstrijd belangrijk is'', aldus Strootman.