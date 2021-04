Stekelenburg goudeerlijk over mislukt avontuur bij AS Roma: ‘Dat lag vooral aan mijzelf’

Spelers Ajax na stunt bij AS Roma in 2003: van crimineel tot psycholoog

14 april Toen Ajax, dat morgen tegen AS Roma moet stunten in de kwartfinale van de Europa League, achttien jaar geleden 1-1 gelijkspeelde in Stadio Olimpico, ging de vlag uit. De basisspelers van toen? Die belandden in de studio of de trainerskamer, en anders in de criminaliteit, de schoolbanken of de seksclub.