Stadions in Beieren voor slechts kwart gevuld vanwege nieuwe coronamaatregelen deelstaat

De wedstrijd van vanavond tussen Augsburg en Bayern München wordt nog wel in een vol stadion gespeeld. Maar vanaf volgende week woensdag is dus alles anders. Een graadmeter voor het aanscherpen van de maatregelen is het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd. Dat ligt nu op 627,9. Wanneer de grens van 1000 wordt bereikt in Beieren zullen de stadions helemaal leeg blijven.