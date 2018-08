St. Juste niet inzetbaar tegen Trencin, Van Persie en Toornstra onzeker

Nicolai Jorgensen en nieuweling Yasin Ayoub kunnen vanwege fysieke klachten nog niet spelen. Jeremiah St. Juste, die afgelopen zaterdag in het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal geblesseerd, uitviel is evenmin inzetbaar. Jens Toornstra, die eveneens voortijdig uitviel in Eindhoven, lijkt wel voldoende hersteld van zijn schouderkwetsuur.



Tonny Vilhena is geschorst voor het duel met de Slowaken. Onzeker is nog of Robin van Persie in staat is om te spelen. De captain, ook niet geheel fit, is een twijfelgeval. Dat betekent dat coach Giovanni van Bronckhorst moet puzzelen. Al ziet hij dit zelf anders. ,,Ik weet zeker dat we met een goed elftal aan de aftrap zullen staan”, aldus de coach.