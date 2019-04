Spurs tegen Ajax is een garantie op doelpunten

Ajax en Tottenham Hotspur zijn de enige ploegen in de halve finale die in elk Champions League-duel het net wisten te vinden. Doelpunten lijken hiermee gegarandeerd. Dusan Tadic is de topscorer bij de Amsterdammers met zes doelpunten. Bij Spurs voert Harry Kane de ranglijst aan met vijf treffers, maar de captain ontbreekt vanwege een blessure.



Naast hem doet ook Son Heung-Min niet mee bij de Londenaren wegens een schorsing. Juist hij is ontzettend belangrijk met vier van de acht Londense goals in de knock-outfase, waarvan drie in de kwartfinale tegen Manchester City.