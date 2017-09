Spurs schudt Wembley-vloek tegen Peter Bosz van zich af

Bosz mocht zich beklagen over het optreden van de scheidsrechter Gianluca Rocchi. De Italiaanse arbiter zag over het hoofd dat Kane een overtreding maakte voordat hij zijn eerste doelpunt maakte. Hij keurde ook een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang onterecht af. De spits stond namelijk niet buitenspel.



Bij de Spurs had Davinson Sánchez een basisplaats. Hij was niet de enige oud-speler van Ajax bij de thuisploeg. Ook Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen mochten weer beginnen. Vertonghen kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart.