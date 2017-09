Spurs mist Dembélé en Eriksen op bezoek bij Apoel Nicosia

Napoli - Feyenoord 'Ik ben geen Messi en geen Maradona; ik ben gewoon Dries'

8:03 Feyenoord stapt met de nodige zorgen in het vliegtuig naar Napels voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League. De beschamende nederlaag in De Kuip tegen NAC Breda (0-2) heeft er flink ingehakt bij de landskampioen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kampt bovendien met wat blessuregevallen binnen zijn selectie. En dan wacht ook nog eens Napoli, een ploeg in vorm met een speler in vorm.