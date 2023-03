Sporting schakelt Arsenal uit na penalty’s en wereldgoal

SAMENVATTING Bekijk hier hoe Feyenoord zich verslikt in taaie Denen

De winst in Denemarken tegen FC Midtjylland lag voor het oprapen maar Feyenoord verslikte zich in de taaie Denen. Ondanks het verspelen van de 0-2 blijft Feyenoord koploper in groep F.