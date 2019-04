Sportief verval van AS Monaco als schrikbeeld voor Ajax

Het swingende AS Monaco was twee jaar geleden in Europa het Ajax van nu. Met spelers als Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar en Kylian Mbappé won Monaco de Franse titel en werd de halve finale van de Champions League bereikt, maar de Monegasken verkochten vrijwel alle spelers uit dat team en sindsdien is de club sportief heel diep weggezakt.

Door Mikos Gouka



Natuurlijk zijn ze te vergelijken. Het swingende AS Monaco van trainer Leonardo Jardim in het seizoen 2016/2017 en het imponerende Ajax van Erik ten Hag van dit seizoen. Ze maakten allebei diepe indruk in Europa, eigenlijk vanuit het niets. AS Monaco moest net als Ajax voorrondes spelen om de groepsfase te bereiken, maar Fenerbahçe en Villarreal werden geëlimineerd door de prachtige talentvolle ploeg van Jardim.

In de groepsfase, waar Ajax zo verraste tegen Bayern München en in iets mindere mate tegen Benfica, was Monaco indrukwekkend. De Monegasken klopten in Londen verrassend Tottenham Hotspur met 1-2, maar ze wonnen ook thuis van Spurs en CSKA Moskou. Bayer Leverkusen werd uit op 1-1 gehouden en de 3-0 nederlaag op de laatste speeldag in de groepsfase was slechts voor de statistieken.

AS Monaco denderde door zoals Ajax na de winter Real Madrid en Juventus van zich af wist te schudden. Het Manchester City van Pep Guardiola werd gevloerd in de achtste finale en het Borussia Dortmund van de zo bewierookte Thomas Tuchel in de kwartfinale. Na spectaculaire wedstrijden met veel goals en ultra-offensief spel. Ajax maakte er tegen Real Madrid vijf en drie tegen Juventus. AS Monaco maakte er liefst zes tegen Manchester City en zes tegen Dortmund.

In de halve finale was Juventus over twee duels (0-2 en 1-2) te sterk voor AS Monaco, maar de club uit het Vorstendom werd dat seizoen wel voor het eerst in zeventien jaar weer kampioen van de Ligue 1. Daarna begon echter de grote leegloop bij Monaco, waar de Russische voorzitter Dmitry Rybolovlev om flink te gaan cashen na het succes in Europa en eigen land.

Volledig scherm De basiself van AS Monaco voor de halve finale van de Champions League tegen Juventus in 2017. © EPA

Leegloop

Bij Ajax heeft technisch directeur Marc Overmars onlangs aangegeven dat hij komende zomer maximaal vijf spelers wil verkopen. Frenkie de Jong is al vastgelegd door de Spaanse topclub FC Barcelona voor 75 miljoen euro. De verwachting is dat transfers van Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech en David Neres spoedig zullen volgen.

Volledig scherm Radamel Falcao speelt nog wel bij AS Monaco, maar zag vrijwel al zijn teamgenoten uit het droomjaar vertrekken. © AP Bij Monaco was het rijtje spelers dat in de zomer van 2017 vertrok erg groot. De Franse linksback Benjamin Mendy en de Portugese spelmaker Bernardo Silva gingen die zomer naar Manchester City. Het wonderkind Kylian Mbappé vertrok naar Paris Saint-Germain. Tiemoué Bakayoko ging naar Chelsea, Valère Germain ging naar Olympique Marseille, Nabil Dirar naar Fenerbahçe, Guido Carillo naar Southampton en Abdou Diallo naar FSV Mainz. Monaco haalde die zomer liefst 245 miljoen euro binnen met de verkoop van spelers. Dat had zelfs ruim 380 miljoen euro kunnen zijn, maar vanwege de Financial Fair Play ging de transfer van Mbappé naar PSG in termijnen. Eerst een huursom van 45 miljoen euro, een jaar later volgde er nog eens 135 miljoen euro voor de definitieve overname van het Franse wonderkind.

Honderden miljoenen

Van die honderden miljoenen euro's die binnenstroomden in het Stade Louis II in Monaco werden direct weer spelers gekocht, maar Monaco koos er vooral voor om talent binnen te halen. Keita Baldé kwam van Lazio, Youri Tielemans van Anderlecht, Terence Kongolo van Feyenoord, de zestienjarige Pietro Pellegri van Genua, Adama Diakhaby van Stade Rennes, Soualiho Meité van Zulte Waregem en Jordi Mboula van FC Barcelona.

Ajax heeft met de 22-jarige Roemeense middenvelder Razvan Marin van Standard Luik (12,5 miljoen euro) en de 18-jarige verdediger Kik Pierie (4 miljoen euro) van Heerenveen ook al twee talenten binnen voor volgend seizoen.

Volledig scherm © EPA In het seizoen 2017/2018 werd AS Monaco tweede in de Franse competitie, met liefst dertien punten achterstand op kampioen PSG. In de Champions League werden slechts twee punten verzameld in een poule met Besiktas, RB Leipzig en FC Porto. In de zomer van 2018 verkocht AS Monaco nog een hele rits spelers: Thomas Lemar ging naar Atlético Madrid, Fabinho naar Liverpool, João Moutinho naar Wolverhampton Wanderers en Terence Kongolo naar Huddersfield Town. Daarmee kwam er die zomer nog eens 318 miljoen euro binnen bij Monaco, inclusief de verkoop van Mbappé.

Steenrijk

AS Monaco was steenrijk, maar zakte sportief dieper en dieper. Jardim verdween als trainer, maar toen bleek dat Thierry Henry als opvolger een fiasco was, werd de Portugees drie maanden na zijn ontslag weer teruggehaald. De aankopen Aleksandr Golovin (CSKA Moskou), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Willem Geubbels (Olympique Lyon), Nacer Chadli (West Bromwich Albion) en Fodé Ballo-Touré (Lille) brachten de ploeg niet naar grote hoogte.

Monaco is nog altijd steenrijk, maar staat inmiddels wel op een treurige zestiende plaats in de Franse competitie. De achterstand op PSG is inmiddels liefst 49 punten, maar Monaco heeft dit seizoen vooral heel hard gestreden om niet te degraderen. Met een gat van zeven punten lijkt Monaco inmiddels wel veilig, maar het is duidelijk dat er sportief veel mis is gegaan in de afgelopen twee jaar.

In dat licht bezien is de opmerking van Overmars dat hij na Frenkie de Jong nog maximaal vier spelers een transfer gunt, wel te begrijpen. De vraag is echter of Ajax de vele miljoenen van topclubs uit Engeland, Duitsland, Italië en Spanje komende zomer kan weerstaan.