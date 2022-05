Spelers en supporters AS Roma vieren groot feest bij Colosseum na winst Conference League

AS Roma won naast drie keer de Serie A en negen keer de Coppa Italia in Europa lange tijd alleen de Jaarbeursstedenbeker (voorloper van de UEFA Cup) in 1961. Daarna verloren de Giallorossi nog de finales van de Europa Cup I in 1984 (tegen Liverpool) en de UEFA Cup in 1991 (tegen Inter). Gisteravond kwam daar eindelijk weer een Europese prijs bij. De ploeg van de Portugese succescoach José Mourinho won de eerste editie van de Conference League door Feyenoord in de finale in Tirana met 1-0 te verslaan door de goal van Nicolò Zaniolo na 32 minuten. Het winnen van die prijs werd gevierd met een open bus-tour door Rome. De bus begon om 16.30 uur met rijden en kwam langs tienduizenden dolblije supporters. De route liep ook langs het Colosseum, waar uiteraard de mooiste foto's en filmpjes konden worden gemaakt.

De laatste keer dat AS Roma voor zo'n groot feest zorgde in de straten van het oude Rome was 21 jaar geleden. Op 17 juni 2001 werd Roma kampioen van de Serie A door een 3-1 zege op Parma na goals van de aanvallers Francesco Totti, Vincenzo Montella en Gabriel Batistuta. Het resulteerde in een feest dat weken zou duren in ‘de eeuwige stad'. Roma won daarna nog wel de Coppa Italia in 2007 en 2008, maar dat leidde niet tot zulke uitzinnige taferelen als gisteravond en vandaag in Rome. De twee eerdere landstitels pakte de club in 1942 en 1983.