Spelers Basaksehir en PSG stappen van het veld na vermeend racisme van vierde official

FC Midtjyl­land ontvangt Liverpool niet in Dortmund maar ‘gewoon’ in Denemarken

27 november FC Midtjylland kan de thuiswedstrijd tegen Liverpool in de Champions League, op woensdag 9 december, toch in het eigen stadion in Herning spelen. De Britse autoriteiten hebben de reisbeperkingen versoepeld, aldus de Deense club.