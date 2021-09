Spaanse media zien trieste realiteit bij FC Barcelona: ‘Als je Ronald Koeman niet mag, ontsla hem dan’

‘Het is wat het is’, ‘de trieste realiteit’ en ‘arm Barça'. De krantenkoppen onderstrepen vandaag wat Ronald Koeman gisteren ook al zei na de met 0-3 verloren wedstrijd tegen Bayern München: ,,Dit is het beste wat we konden doen.”

,,De trieste realiteit", zo noemt Sport het spel van FC Barcelona tegen Bayern München. ,,Het spelbeeld doet meer pijn dan de nederlaag. Het is moeilijk om Barça zo overgeleverd te zien worden aan de genade van een rivaal. De spelers waren machteloos. Het leek wel alsof het ene team met vijftien spelers was en het andere team met acht. Het is onaanvaardbaar dat er niet één keer op doel is geschoten.”

Op doel schieten had moeten gebeuren via de twee Nederlandse aanvallers: Memphis Depay en Luuk de Jong, maar de Spaanse media zagen ook hoe zij weinig klaar konden spelen. ,,De eerste wedstrijd waarbij de Nederlander het liet afweten. Dayot Upamecano bezorgde hem een bittere avond en liet hem nog een knietje na in zijn rug", aldus Sport over Memphis, die een 3 krijgt van het medium. Mundo Deportivo is niet veel positiever over de aanvaller: ,,Hij kwam niet voldoende aan de bal om zichzelf belangrijk te voelen. Deze keer was hij niet de aanvaller die hij de vorige keren wel was.”

Ook debutant Luuk de Jong komt er niet goed vanaf met een 3 van Sport: ,,Zeer teleurstellend debuut van de Nederlander. Hij slaagde er niet één keer in om door de verdedigingsmuur heen te breken.” Al was dat volgens Mundo Deportivo niet helemaal de schuld van de voormalig PSV‘er zelf: ,,Een lange aanvaller aantrekken en dan geen ballen door de lucht geven is absurd.” Frenkie de Jong krijgt van Sport één puntje hoger dan zijn landgenoten, een 4: ,,Het begon goed, maar hij vervaagde naarmate de minuten verstreken. Je moet naar voren lopen om jouw ploeg op sleeptouw te nemen.”

Bij Marca zien ze dan ook dat Camp Nou niet meer de onneembare vesting is die het voorheen wel was: ,,In elk geval niet meer in de Champions League. Het was geen 8-2, maar het verschil is nog steeds verschrikkelijk. Het doet pijn om het toe te geven, maar FC Barcelona bevindt zich in een overgangsfase die lang lijkt te duren. Hoe sneller alle geledingen binnen de club voor dezelfde richting willen gaan, hoe beter. Alles wordt gebouwd vanaf de fundering, niet vanaf het dak.”

De conclusie van het Duitse BILD is kraakhelder: ,,Manuel Neuer hoefde niet één keer in te grijpen tegen FC Barcelona, dat dit seizoen voor het eerst zonder Lionel Messi speelt. FC Barcelona vormt dan ook niet langer een bedreiging voor Bayern München.”

Spoedvergadering

Volgens verschillende Spaanse media heeft het bestuur van FC Barcelona na afloop zelfs nog een spoedvergadering gehouden, met daarbij president Joan Laporta, vicepresident Rafa Yuste en algemeen directeur Mateu Alemany aanwezig. ,,Het duurde bijna tot 02.00 uur voordat Laporta, Yuste en Alemany Camp Nou verlieten. Ze weten bij de club ook wel dat er betere teams zijn tegenwoordig, maar het getoonde spel maakte de bestuurders bezorgd. Barça kon geen enkele keer op doel schieten. Vanaf nu moet blijken of ze de wedstrijd slechts hebben geanalyseerd of dat er een belangrijke beslissing is genomen.”

Bij Cadena SER vinden ze dat de relatie tussen Laporta en Koeman FC Barcelona benadeelt: ,,Naast het gebrek aan voetbalkwaliteit is dit ook het gevolg van de afgelopen weken. Een bericht hier, een lek naar journalisten daar, een tweet. Dit alles, meneer Laporta, helpt FC Barcelona niet. Als je Ronald Koeman niet mag, ontsla hem dan. De spelers weten ook dat er in Camp Nou een ‘sportlijk’ op de bank ligt. Koeman en Laporta hebben een schijnhuwelijk en het is oneerlijk van Laporta om te wachten totdat Koeman zelf de handdoek in de ring gooit.”

