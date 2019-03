Spaanse media loven ‘jeugdig’ Ajax en zijn vernietigend voor Real Madrid

Een ‘jong en verrassend’ Ajax en een Real Madrid dat definitief afscheid neemt van zijn glorieuze tijdperk in Europa. Dat is de tendens vanochtend in de Spaanse kranten, vol onbegrip en hoon over die extra gele kaart die Ramos in Amsterdam pakte.

Er waren voor Ajax veel historische momenten gisteravond in het Bernabéu-stadion. In Madrid zelf hielden ze het vooral bij één beeld. Pijnlijk en hilarisch tegelijk, het toonbeeld van de arrogantie, aldus de media, en van de onkunde. Het beeld van Sergio Ramos op een speciaal voor hem ingerichte eretribune, achter glas, met zijn eigen logo op de wand: SR4. Om hem heen camera’s van Amazon, dat een documentaire over Ramos maakt. De verdediger, die in Amsterdam opzettelijk de schorsing voor de return had uitgelokt, dacht dat het er een goed moment voor was.

Volledig scherm Sergio Ramos in de speciaal voor hem ingerichte eretribune. © REUTERS ,,Zonder de anderen tekort te doen: we hebben onze aanvoerder gemist,” zei coach Solari na afloop; dezelfde trainer die Ramos in de Arena toestemming voor die actie had gegeven. De krant El Mundo: ,,Ten Hag had vooraf gezegd dat zijn spelers moedig zouden zijn en dat de defensie van Real zonder Ramos zou verzuipen. Het is moeilijk te zeggen waarin hij het meest gelijk had.”



Het tekent volgens de kritische Spaanse media de huidige staat van Real, een club die de weg kwijt is, die vergeten is aan de toekomst te denken en slechts in het verleden leeft. ,,Hier ligt een ploeg begraven die geschiedenis schreef,” is de voorpagina van Marca, met een grote foto van de grasmat van het Bernabéu.

Jeugdig elan

Nee, dan Ajax. El País: “Ajax, Een rivaal met jeugdig elan, liet Real boeten voor zijn gebrek aan planning, meer verblind door zijn vier Cups met de grote oren dan door de krater die Ronaldo achter zich liet.” El Mundo: ,,Ajax is een ploeg met jongeren die weten dat hun leven op plaatsen als het Bernabéu kan veranderen.” ABC: “Ajax was een fantastische en verrassende ploeg die Real voor de ogen van zijn eigen toeschouwers uitschakelde, iets wat heel weinig is voorgekomen. Maar alles is uitzonderlijk in dit Real, een product van de desinteresse vanuit de leiding.”

Tadic

Ook voor Spaanse kranten is Tadic de grootste onder de uitblinkers. ,,Tadic groeide in de wedstrijd en werd een baas die het Bernabéu pas voor het eerst ontdekte, altijd met goede beslissingen in de aanval en met precieuze acties als de pirouette in aanloop naar het tweede doelpunt,” aldus El Mundo. En ABC: ,,Bij Ajax verraste de architectuur van de pass (let op De Ligt, let op De Jong), afgemaakt door de fijnzinnigheid van zijn linkspoten. Ze wisten hoe zich in te houden, ze wisten wanneer te rennen, en met die controle bezorgde elke aanval Real de rillingen.”

Frenkie de Jong. Vanwege zijn komst naar FC Barcelona is er extra aandacht voor de jonge middenvelder: ,,Frenkie de Jong, die veel klasse uitstraalt, was een horloge met voetbalschoenen aan (behalve zijn foutje op het einde, een jeugdzonde).” En: ,,De Jong is 21 jaar en bezit karrevrachten aan voetbal, en hij wekt de indruk dat hoe groter het podium is, hoe meer gemotiveerd hij is. Zijn wedstrijd was een doctoraat.”



