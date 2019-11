Son kon nauwelijks juichen om zijn twee CL-goals na ‘heel zware dagen’

Hoewel hij de Portugees niet hard raakte, verdraaide Gomes op ongelukkige wijze zijn rechterenkel. Son reageerde ontdaan toen hij zag wat hij had veroorzaakt en barstte in tranen uit. De Zuid-Koreaan kreeg een rode kaart, maar die werd later geseponeerd omdat er geen opzet in het spel was.

,,Het spijt me heel erg voor wat er is gebeurd, maar ik moest me weer focussen op het team”, zei Son. ,,Ik heb heel veel steun gehad van mijn teamgenoten en de fans. Dit was de juiste manier om ze te bedanken”, aldus de Koreaan, die in Belgrado zijn vierde en vijfde doelpunt van dit seizoen in de Champions League maakte. In de thuiswedstrijd tegen Rode Ster (5-0) had hij ook al twee keer gescoord.