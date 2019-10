Solskjaer: Dit is één van de slechtste kunstgrasvelden die ik heb gezien

,,Ik ben misschien wel van de eerste generatie die is opgegroeid op kunstgras. Maar in Noorwegen ben ik eraan gewend dat kunstgrasvelden zo nu en dan worden vervangen. Dit is een nogal gebruikte grasmat. Ik zou het niet aandurven met die knieën van mij. Ik ben verrast dat ze hier in Nederland, met dit klimaat, op dit soort velden spelen. In Noorwegen is dat anders omdat je daar nu eenmaal niet kan spelen in een groot gedeelte van het jaar. Als ik deze club zou runnen zou ik dus niet kiezen voor zo’n mat.”



Solkskjaer vermoedt dat de UEFA dit soort velden niet kan verbieden. ,,Want er zijn ook clubs in gedeeltes van Europa die het wel écht nodig hebben.” Spelen op kunstgras is significant anders volgens de Manchester United-trainer. ,,Er wordt veel minder getackeld. Dat zie je in Noorwegen ook, daar wordt minder getackeld. Je wordt er luier van.”