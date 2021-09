Smullen: Parijs maakt zich op voor Champions League-kraker mét Lionel Messi

Blind ziet kansen voor Ajax: ‘Had PSG met Messi ook mooi gevonden, maar het is geen pretpoule’

26 augustus Ajax speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas. Daley Blind sprak na de loting in Istanbul van een ,,mooie groep”. ,,Het is een poule waarin we kansen hebben. Ons doel is toch overwinteren in de Champions League. Ik denk dat er mogelijkheden zijn.”