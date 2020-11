Slot beducht om Real Sociedad: ‘Ploeg zonder zwakheden’

AZ heeft de beiden groepswedstrijden van de Europa League gewonnen maar treft morgenavond de koploper van de Primera Divisón. Het is de vraag of trainer Arne Slot alle teruggekeerde ‘coronagevallen’ al direct weer in de basis zal kunnen opstellen.

Door Nik Kok



AZ-trainer Arne Slot ziet geen zwakheden bij de tegenstander die AZ morgenavond treft in Spanje. ,,Bij zo’n club kan je niet spreken van zwakheden, hooguit mindere punten, maar die heeft elke ploeg.” Slot is beducht om de kwaliteiten van de koploper van de Spaanse Primera Division. ,,Ik heb de wedstrijd tegen Napoli gezien die ze hebben verloren terwijl ze wel beter waren. In die wedstrijd drongen ze Napoli ver terug. In het voetbal wint niet altijd de beste ploeg. Dat zag je ook bij onze wedstrijd tegen Napoli die we wonnen.”

Quote Sociedad is de favoriet morgen, maar mijn spelers hebben me al vaker verrast. Arne Slot

Real Sociedad kan beschikken over bekende spelers als David Silva, Alexander Isak en de topscorer van Spanje, Mikel Oyarzabal. Slot haalde tijdens de persconferentie voor het duel ook de recente wedstrijden van Nederlandse tegen Spaanse clubs aan. ,,Dan kan je ook concluderen dat de competitie erg sterk is. Granada won van PSV en vorig seizoen verloor Ajax van Getafe. Op basis daarvan is Sociedad de favoriet morgen, maar mijn spelers hebben me al vaker verrast.”

Het is nog even de vraag in welke opstelling AZ morgen zal aantreden. In tegenstelling tot de laatste weken kan Slot weer beschikken over bijna al zijn spelers. Veel spelers die vanwege corona niet konden spelen zijn weer negatief getest en maken deel uit van de selectie. Een daarvan is bijvoorbeeld spits Myron Boadu die in de laatste wedstrijd tegen RKC nog voor het eerst in lange tijd mocht invallen. ,,Maar het is nog even de vraag hoe de meeste spelers er doorheen zijn gekomen. Myron heeft bijvoorbeeld nog maar één groepstraining meegedaan. Tijdens zijn afwezigheid heeft Albert Gudmundsson het goed gedaan en veel gescoord. Het is voor mij fijn om te constateren dat onze doelpuntenproductie in elk geval niet veel achteruit is gegaan.”

Achterin zal Slot sowieso even moeten puzzelen. Bruno Martins Indi is er in Baskenland niet bij vanwege een blessure. Hij was de laatste wedstrijden een ervaren vaste kracht. Slot zou ervoor kunnen kiezen om Timo Letschert op zijn plaats te laten spelen maar ook Letschert miste de laatste weken door corona. Een andere mogelijkheid is om aanvoerder Teun Koopmeiners een linie terug te halen. ,,We hebben veel opties om dit op te vangen”, zegt Slot. ,,Ik ben nieuwsgierig naar de fitheid van Timo Letschert. Voor mij is het minimaal een vereiste dat een speler 45 minuten moet kunnen spelen.”

