Slavia Praag zet tiental Union Berlin opzij in groep van Feyenoord

Europa League LIVE | PSV binnen zeven minuten van voorsprong naar achter­stand na goals Januzaj en Isak

21:47 • PSV kwam in de 32ste minuut op voorsprong via Mario Götze, maar zeven minuten later stond het 1-2 voor Real Sociedad nadat Adnan Januzaj en Alexander Isak scoorden op aangeven van rechtsback Joseba Zaldua. David Silva viel in de warming-up geblesseerd uit bij de Basken. • Arbiter: William Collum uit Schotland