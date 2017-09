Sjachtar doet prima zaken tegen Napoli

Sjachtar Donets is de groepsfase in de Champions League prima begonnen. Tegen Napoli won de ploeg uit de Oekraïne vanavond met 2-1.

Sjachtar kwam in de eerste helft op voorsprong door de Braziliaan Taison, die knap van buiten de zestien binnenschoot. De Argentijn Facundo Ferreyra kopte na een voorzet van Taras Stepanenko de 2-0 binnen. Oud-Ajacied Arek Milik zorgde 20 minuten voor tijd uit een penalty voor de tegentreffer. Napoli drong nog wel aan, maar kon niet meer scoren. Dries Mertens begon op de bank . De Belg viel in de tweede helft in en dwong de strafschop af.

Het Braziliaanse gehalte in de selectie van Sjachtar was hoog. De ploeg van achttien man telde liefst acht spelers uit het Zuid-Amerikaanse voetballand. Napoli was vol vertrouwen naar Oekraïne gereisd. De Italiaanse ploeg opende het seizoen met vijf overwinningen op rij, drie in de competitie en twee in de play-offs voor de Champions League.

Beide ploegen zitten in Groep F met Feyenoord en Manchester City. Die wedstrijd eindigde in 0-4 voor City dat nu leidt in de groep, voor Sjachtar.