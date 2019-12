Sinkgraven terug bij Leverkusen: ‘Finale Europa League het doel’

Ondanks de nederlaag keek Sinkgraven met een goed gevoel terug op zijn eerste volledige wedstrijd in tijden. ,,Ik ben er even uit geweest en ben blij dat ik vandaag negentig minuten kon maken’’, sprak de ex-Ajacied na afloop. ,,Ik moet zeggen dat we wel een goede pot hebben gespeeld. Zeker de eerste helft zag het er goed uit denk ik.’’

Sinkgraven hoopt na de uitschakeling in de Champions League dat hij met Leverkusen een rol van betekenis kan spelen in de Europa League. ,,De finale? Dat is natuurlijk wel het doel. Wat de kans is, is moeilijk in te schatten. We gaan er gewoon voor natuurlijk.’’