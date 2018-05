Simeone over zijn schorsing: Het maakt helemaal niets uit

Poll Frans succes in Europa zeldzaam

18:12 Olympique Marseille mag dan de finale van de Europa League in eigen land spelen, toch is tegenstander Atlético Madrid morgenavond (20.45 uur) in Lyon zwaar favoriet. Want al heeft Frankrijk de reputatie van een sterk voetballand, in de Europese toernooien spelen de clubs over het algemeen heel weinig klaar.