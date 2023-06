Sevilla met invaller Rekik wint wéér de Europa League

AZ-directeur Robert Eenhoorn over laffe aanval hooligans: 'We kunnen dit niet over onze kant laten gaan’

De laffe aanval van Alkmaarse hooligans op juichende West Ham United-fans heeft AZ in rouw gedompeld. Algemeen directeur Robert Eenhoorn is boos en broedt op maatregelen. ,,We kunnen dit niet over onze kant laten gaan.’’