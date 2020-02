Sergio Ramos met vierde rode kaart in CL naast Zlatan en Davids

Getafe-coach blijft Ajax in favorieten­rol duwen: ‘Wij zijn maar een kleine ploeg’

19:14 Trainer José Bordalás van Getafe is nog lang niet gerust op een goede afloop van het tweeluik met Ajax in de zestiende finales van de Europa League. ,,We hebben vorige week met 2-0 gewonnen, maar Ajax blijft de favoriet”, zei hij op zijn laatste persconferentie in aanloop van de return donderdag in Amsterdam.