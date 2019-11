Sensationele Lewandowski leidt Bayern met vier goals in kwartier langs Rode Ster

Leon Goretzka opende in het Rajko Mitić Stadium binnen het kwartier met het hoofd de score en nog voor rust werd de eerste treffer van Lewandowski afgekeurd omdat ploeggenoot Corentin Tolisso hands had gemaakt. Na rust was er vervolgens echter geen houden meer aan voor de Servische defensie. In een kwartier tijd zorgde de Poolse superspits er eigenhandig voor dat de stand op het scorebord van 0-1 veranderde in 0-5. Vlak voor tijd zorgde Tolisso ook nog voor het toetje.

Tottenham staat na rust op

Tegelijkertijd speelde finalist van afgelopen seizoen Tottenham thuis tegen Olympiakos, de hekkensluiter in groep B. Het waren verrassend genoeg de Engelsen die na 20 minuten voetballen tegen een 0-2 achterstand aankeken. Na in de blessuretijd van de eerste helft via Dele Alli iets teruggedaan te hebben, draaide het elftal van José Mourinho de wedstrijd na rust verder om. Harry Kane zette in de 50ste minuut de 2-2 op het bord en later zorgden Serge Aurier en nogmaals Kane voor de eindstand van 4-2.



Daarmee is de beslissing in groep B gevallen als het gaat om de plekken in de Champions League na de winter. Rode Ster en Olympiakos strijden op de laatste speeldag in een rechtstreeks duel om het Europa League-ticket.