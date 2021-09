Schmidt geeft compliment aan Drommel: ‘Soms heb je een doelman op de juiste momenten nodig’

Schmidt had ook oog voor Drommel. ,,Zaterdag was hij natuurlijk enorm teleurgesteld na zijn fout. Nu staat hij er weer en als team heb je een doelman op de juiste momenten nodig. Ik vind het zonde dat wij Ibrahim Sangaré in de slotfase nog verliezen door een tweede gele kaart. Bij de tweede gele kaart vond ik dat het geen grote zaak was. Als je hem wilt geven, kan het maar ja. Bij de eerste gele kaart had hij zich beter moeten gedragen en verloor hij de controle. Voor ons is het hartstikke zonde dat hij er niet bij is tegen AS Monaco.”



Desgevraagd ging de trainer van PSV ook nog in op de invalbeurt van Yorbe Vertessen. ,,Hij heeft al een aantal keren in de basis gespeeld en een geweldige ontwikkeling doorgemaakt nu hij fysiek stabiel is. Na twee jaar met blessures is hij nu fit en een hele goede wisselspeler voor ons geweest in de laatste weken, met ook het potentieel om te beginnen. Hij heeft op deze positie veel concurrentie omdat we de nodige alternatieven hebben.”