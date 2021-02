Schmidt blij met terugkeer Götze: ‘Hij kan ons elftal beter verbinden’

Roger Schmidt verwacht bij PSV donderdagavond in Athene nog geen wereldwonderen van Mario Götze, die is teruggekeerd van een blessure. Toch is de coach blij dat de routinier terug is bij zijn team. ,,Mario kan ons elftal beter verbinden en zeker een impact hebben, hoewel we niet moeten vergeten dat hij zes, zeven weken niet heeft gespeeld.”

Of Götze al kan starten tegen Olympiakos, liet de trainer in het midden. ,,Hij kan spelen en zijn aanwezigheid zal -of dat vanaf de aftrap zal zijn of als invaller- impact hebben. Mario is compleet. Niet alleen aan de bal, maar ook in het pressen, het loopwerk en alle arbeid voor het team is hij belangrijk. Ik denk dat iedereen heeft gezien welke invloed hij voor de winterstop op ons spel en onze spelers had en denk dat hij weer gaat doen wat hij voorheen heeft gedaan.”

Ihattaren

De trainer kan in de zestiende finales van de Europa League niet beschikken over Mohamed Ihattaren. ,,Hij is ziek, dus kon sowieso niet mee. Daarnaast was er nog een probleem, want hij heeft door een spierblessure de afgelopen twee dagen niet kunnen trainen. Zondag heeft hij individueel getraind en daar is dat gebeurd.”

Schmidt heeft naar eigen zeggen niet zoveel meegekregen van de kritiek die op PSV neerdaalde na het gelijkspel van afgelopen weekend in Den Haag. De ploeg liet in die wedstrijd een enorme partij kansen liggen en verdedigde twee keer slecht. ,,We zullen dingen beter moeten doen, maar in mijn ogen speelden we daar een uitstekende partij. Ik kijk niet alleen naar de uitslag.”