Schalke 04 kiest tegen City weer voor routine van Fährmann

Busquets beducht voor gevaren Olympique Lyon: ‘Ze hebben veel snelle en slimme spelers’

18 februari FC Barcelona stelt zich in op een zwaar tweeluik met Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. ,,Het is een grote uitdaging voor ons. Maar wij zijn gretig en klaar voor de strijd,” zei coach Ernesto Valverde aan de vooravond van het eerste duel in Frankrijk.