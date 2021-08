Sangaré oogst volop bewondering en ook ergernis: ‘Je kunt niet zonder hem en soms niet met hem’

Feyenoord mogelijk tegen Elfsborg, Vitesse waarschijn­lijk tegen Anderlecht

2 augustus Feyenoord en Vitesse weten tegen wie ze moeten spelen als ze de voorlaatste ronde van de Conference League overleven. Feyenoord treft IF Elfsborg of Velez Mostar, Vitesse neemt het mogelijk op tegen Anderlecht of KF Laçi.