Sánchez niet in selectie United voor Juventus, Chong mag hopen

De Chileense aanvaller zou ontevreden zijn over zijn rol in Manchester en ontbrak maandag op de training. ,,De spelers die je vandaag op het veld hebt gezien zijn de spelers die beschikbaar zijn. We hebben niets te verbergen. Alexis hoort er niet bij", zei Mourinho over de bestbetaalde voetballer van United.



Naar verluidt zou Sánchez, die in januari van dit jaar overkwam van Arsenal, niet te spreken zijn over de verdedigende tactiek van Mourinho. De 29-jarige Chileen wordt geregeld gewisseld door zijn trainer en speelde zaterdag tegen Chelsea (2-2) slechts 5 minuten.



Het achttienjarige Nederlandse toptalent Tahith Chong trainde vandaag wel mee en mag hopen op een uitverkiezing in de wedstrijdselectie van United. Chong, afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, speelt op dezelfde positie als Sánchez.