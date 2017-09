Rosenborg hard onderuit bij Sociedad

OGC Nice eenvoudig langs Zulte Waregem

23:00 OGC Nice staat in de Europa League na de eerste speelronde aan kop van groep K. De Franse club, die begin augustus Ajax uitschakelde in de kwalificatie voor de Champions League, kende in België weinig moeite met Zulte Waregem: 1-5. Vitesse en Lazio (2-3) zijn de andere twee teams in de poule.