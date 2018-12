Rood voor Quaresma na schandalige schop

Maar niemand had het vanavond over de nederlaag voor Besiktas of de zege voor de Zweden, maar het ging alleen over de verschrikkelijke doodschop van de Portugees Ricardo Quaresma, die in de 63ste minuut een afgrijselijke tackle maakte op invaller Franz Brorsson. Voor arbiter Luca Banti uiit Italië restte maar één besluit: rood voor Quaresma.



Malmö won door een treffer van Marcus Antonsson. De geblesseerde Ryan Babel en Jeremain Lens ontbraken bij de thuisclub uit Istanboel.