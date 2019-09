Ronaldo wil vaker de Gouden Bal dan Messi: ‘Ik denk dat ik het verdien’

,,Ik denk dat ik zes, zeven of acht titels moet hebben om uiteindelijk boven hem te staan. Ik zou het geweldig vinden en denk dat ik het verdien.”



Ronaldo won de prijs in 2017 voor het laatst, Messi was vier jaar geleden voor het laatst de winnaar. Vorig jaar ging de Gouden Bal naar Luka Modric. Dit jaar krijgen Ronaldo en Messi concurrentie vanuit Nederlandse hoek: Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool won afgelopen seizoen de Champions League, terwijl Ronaldo in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Ajax en Messi in de halve finale sneuvelde tegen Liverpool. De Ballon d’Or wordt komende maandag uitgereikt in Milaan.