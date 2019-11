Ronaldo nadert de 100 interlandgoals

Juve-trainer Maurizio Sarri wisselde afgelopen zondag Ronaldo al na 55 minuten. Volgens Sarri heeft de ster, die niet gediend was van de vroege wissel, problemen met zijn knie. Volgens bondscoach Fernando Santos is er niets aan de hand met Ronaldo en liet hem dan ook tegen Litouwen starten. Bij Portugal kon de aanvaller zich uitleven in Faro. Met twee snelle goals tegen Litouwen, waarvan nummer twee een knappe, toonde Ronaldo nog eens zijn klasse. In de zevende minuut een penalty, in minuut 22 een boogbal na slecht uitverdedigen bij de bezoekers.