Ronaldo heeft spijt van vertreksuggestie: Ik had het niet zo moeten zeggen

Poll Poll: Was de overtre­ding van Ramos op Salah een 'bewussie'?

11:55 Mo Salah viel gisteren al vroeg in de Champions Leaguefinale tussen Real Madrid en Liverpool uit. Sergio Ramos had de arm van de superster van de Reds in een soort houdgreep waarna het duo daar bovenop viel. Was het een ongelukkig duel of was er sprake van opzet?