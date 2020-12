Ronaldo bereikt bijzondere mijlpaal met 750ste doelpunt

Liverpool speelt Champions Lea­gue-du­el met Midtjyl­land in Dortmund

26 november Liverpool speelt de wedstrijd tegen FC Midtjylland in de Champions League op 9 december in Dortmund. Dat heeft een woordvoerder van de autoriteiten in de Duitse stad bevestigd. Voor Liverpool is het lastig om in Denemarken te voetballen, omdat ze dan volgens de nu geldende coronaregels in Engeland bij terugkeer twee weken in quarantaine moeten.