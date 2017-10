Robben: Voor Celtic veel slapen en veel water drinken

Als aanvoerder van Bayern München heeft Arjen Robben zijn ploeggenoten een wijs advies gegeven. Voor de Duitse kampioen zitten slechts twee dagen tussen de competitiewedstrijd tegen RB Leipzig en de confrontatie met Celtic in de Champions League, dinsdagavond in Glasgow. ,,Het wordt een belangrijke wedstrijd. We moeten goed eten, veel slapen en veel water drinken'', zei Robben na de winst op Leipzig.

Bayern München versloeg de grote uitdager van afgelopen seizoen voor de tweede keer in vier dagen tijd. De ploeg van trainer Jupp Heynckes had daar woensdag in de bekerwedstrijd in Leipzig strafschoppen voor nodig, gisteren won Bayern het competitieduel voor eigen publiek met 2-0. James Rodriguez en Robert Lewandowski maakten al voor rust de doelpunten.

De Poolse spits werd kort na zijn treffer uit voorzorg gewisseld, omdat hij spierklachten had. ,,Waarschijnlijk is het niet al te erg, maar we wilden geen risico nemen'', zei Heynckes. Hij heeft zijn topschutter dinsdag tegen Celtic weer hard nodig.

,,Thuis hebben we het goed gedaan tegen Celtic'', zei Robben. Bayern versloeg de Schotse kampioen toen met 3-0. ,,We beginnen nu echter weer op nul.'' Na Celtic wacht de Duitse topper tegen Borussia Dortmund. ,,Eerst Celtic verslaan, daarna gaan we ons op Dortmund richten.''