Robben stelt doelen bij Bayern: ‘Tot de winter alles winnen’

Robben, die de hele wedstrijd speelde, verklapte in Athene de nieuwe doelstelling van Bayern, dat teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga is begonnen. ,,Als je verliest, is het de kunst om rustig te blijven. We willen nu een serie neerzetten waarin we tot aan de winterstop alle wedstrijden winnen. Dan ziet de wereld er voor Bayern weer heel anders uit.’'