Robben mist duel met Ajax: ‘Het gaat niet goed’

Kuipers naar Oekraïne in Champions League

10:17 Scheidsrechter Bjorn Kuipers leidt woensdag in de Champions League het duel tussen Sjachtar Donetsk en Olympique Lyon. Deze wedstrijd in groep F wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Beide clubs maken nog kans op een plek in de achtste finales.