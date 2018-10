Robben maakte 6414 dagen geleden zijn eerste goal, tegen Ajax

• Robben scoorde in 12 verschillende seizoenen in de Champions League. Slechts vier spelers waren in nog meer jaargangen trefzeker: Ryan Giggs (16), Raul (15), Lionel Messi (14) en Karim Benzema (13).



• Net als Roy Makaay en Patrick Kluivert scoorde Robben 29 keer in de Champions League. Ruud van Nistelrooy (56) is de enige Nederlander die meer goals maakte in de CL.



• Klaas-Jan Huntelaar maakte net als Sjaak Swart 18 Europa Cup-goals voor Ajax. Alleen Jari Litmanen (26) en Johan Cruijff maakten er meer.