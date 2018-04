Robben leeft voor Champions League-avonden

,,Ik leef voor Champions League-avonden", zei Robben met een glimlach op de persconferentie voor de return tegen Sevilla. ,,Hier word je voetballer voor. Sommige spelers worden er nerveus van, maar het geeft mij positieve energie."



Na de 1-2 uitzege van woensdag lijkt Bayern met anderhalf been bij de laatste vier te staan. ,,Mensen hebben het al over de halve finale, maar we moeten nog een wedstrijd spelen", zo waarschuwde Robben voor onderschatting. ,,Sevilla won in Manchester, we zullen op onze hoede moeten zijn."



Robben werd opnieuw naar zijn nog niet verlengde contract gevraagd. ,,Ik begrijp dat het een belangrijk en interessant thema is, maar ik wil er nu niet te veel over zeggen. Ik ben wat ouder en mijn familie is gelukkig hier. Maar uiteindelijk zal leeftijd wel een rol gaan spelen bij mijn beslissing, ja."



Trainer Jüpp Heynckes had op de stoel naast Robben lovende woorden over voor zijn aanvaller. ,,Robben is een gepassioneerde speler die leeft voor voetbal. Hij is nog zo fit als hij vijf jaar geleden was."